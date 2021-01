tmw Genoa, Destro al centro del progetto: si lavora al rinnovo fino al 2023

vedi letture

Mattia Destro sempre più al centro del progetto Genoa. Grande protagonista in questa prima parte di stagione. Giocatore ritrovato, rigenerato. E presto cominceranno i lavori per il rinnovo fino al 2023, due anni in più oltre la scadenza attuale. Suona già qualche sirena di mercato, ma il Genoa ha intenzione di blindare un giocatore che si è rivelato fin qui fondamentale per la squadra. Lavori in corso. Destro e il Grifone studiano le mosse per andare avanti insieme...