Marsiglia, Lirola avvisa la Fiorentina: "Mi piacerebbe restare, ma non dipende da me"

Pol Lirola, terzino del Marsiglia in prestito dalla Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il match vinto 3-2 contro il Lorient grazie a una sua doppietta: "Non dipende da me, ma mi piacerebbe restare qui. Vedremo cosa succederà nella prossima sessione di calciomercato. Il sistema di gioco del Marsiglia mi dà molta più libertà offensiva, poiché i compagni di squadra coprono le mie spalle consentendomi di valorizzare il più possibile le mie doti offensive. E' la prima volta in carriera da professionista che segno una doppietta e mi auguro non sia l'ultima".