L'arbitro Massa non gradito al Real Madrid. Dalla Spagna: "Insoddisfazione nei suoi confronti"

Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid avrebbe espresso alla UEFA la propria insoddisfazione per l'arbitraggio di Davide Massa nel corso della partita contro il Benfica del 29 gennaio. Partita vinta dai portoghesi 4-2 in modo rocambolesco, grazie alla rete del portiere Anatolij Trubin che ha regalato all'ultimo secondo la qualificazione alla squadra di José Mourinho.

Il quotidiano evidenzia come questa sia la prima partita del Real Madrid dopo l'uscita del club dalla Superlega, il che ha sancito la pace ufficiale conn la UEFA. E proprio Marca ha evidenziato una possibile correlazione tra la prestazione dell'arbitro, giudicata dagli spagnoli ampiamente insufficiente, e le trattative con l'Assiciazione dei Club Europei (EFC) e UEFA per trovare un accordo che portasse all'attuale addio alla Superlega.

A Massa è stata contestata la scarsa esperienza internazionale e una direzione di gara che ha portato all'assegnazione di due calci di rigore al Benfica, uno dei quali annullato dal VAR, oltre all'espulsione di Asencio e Rodrygo. La partita di domani verrà invece arbitrata dal francese François Letexier, che trova già un riscontro favorevole da parte del Real Madrid.