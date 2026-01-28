Serie A, gli arbitri della 23ª giornata: Cremonese-Inter a Massa, Maresca VAR in Parma-Juve
Attraverso i propri canali ufficiali, l’AIA ha reso note le designazioni per la 23ª giornata del campionato di Serie A. Massa dirigerà Cremonese-Inter, mentre Fourneau fischierà Parma-Juventus, gara che vedrà Maresca al VAR. Napoli-Fiorentina a La Penna, Bologna-Milan a Manganiello: di seguito tutte le designazioni.
Lazio – Genoa Venerdì 30/01 H. 20.45
Zufferli
Rossi L. – Zingarelli
Iv: Dionisi
Var: Camplone
Avar: Guida
Pisa – Sassuolo Sabato 31/01 H. 15.00
Arena
Bahri – Di Gioia
Iv: Mariani
Var: Paterna
Avar: Guida
Napoli – Fiorentina Sabato 31/01 H. 18.00
La Penna
Lo Cicero – Bianchini
Iv: Marcenaro
Var: Nasca
Avar: Aureliano
Cagliari – Hellas Verona Sabato 31/01 H. 20.45
Bonacina
Perrotti – Zezza
Iv: Doveri
Var: Gariglio
Avar: Chiffi
Torino – Lecce H. 12.30
Sozza
Baccini – Costanzo
Iv: Marchetti
Var: Aureliano
Avar: Di Vuolo
Como – Atalanta H. 15.00
Pairetto
Imperiale – Ceccon
Iv: Marinelli
Var: Chiffi
Avar: Paterna
Cremonese – Inter H. 18.00
Massa
Peretti – Laudato
Iv: Tremolada
Var: Marini
Avar: Fabbri
Parma – Juventus H. 20.45
Fourneau
Rossi M. – Yoshikawa
Iv: Collu
Var: Maresca
Avar: Gariglio
Udinese – Roma Lunedì 02/02 H. 20.45
Sacchi J.L.
Dei Giudici – Moro
Iv: Ayroldi
Var: Ghersini
Avar: Maresca
Bologna – Milan Martedì 03/02 H. 20.45
Manganiello
Rossi C.– Cavallina
Iv: Pezzuto
Var: Mazzoleni
Avar: Ghersini
