Serie A, gli arbitri della 23ª giornata: Cremonese-Inter a Massa, Maresca VAR in Parma-Juve

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 12:28Serie A
Ivan Cardia

Attraverso i propri canali ufficiali, l’AIA ha reso note le designazioni per la 23ª giornata del campionato di Serie A. Massa dirigerà Cremonese-Inter, mentre Fourneau fischierà Parma-Juventus, gara che vedrà Maresca al VAR. Napoli-Fiorentina a La Penna, Bologna-Milan a Manganiello: di seguito tutte le designazioni.

Lazio – Genoa     Venerdì 30/01 H. 20.45
Zufferli
Rossi L. – Zingarelli
Iv:      Dionisi
Var:     Camplone
Avar:      Guida
 
Pisa – Sassuolo    Sabato 31/01 H. 15.00
Arena
Bahri – Di Gioia
Iv:      Mariani
Var:      Paterna
Avar:      Guida
 
Napoli – Fiorentina     Sabato 31/01 H. 18.00
La Penna
Lo Cicero – Bianchini
Iv:       Marcenaro
Var:      Nasca
Avar:       Aureliano
 
Cagliari – Hellas Verona    Sabato 31/01 H. 20.45
Bonacina
Perrotti – Zezza
Iv:      Doveri
Var:     Gariglio
Avar:     Chiffi
 
Torino – Lecce    H. 12.30
Sozza
Baccini – Costanzo
Iv:      Marchetti
Var:     Aureliano
Avar:    Di Vuolo
 
Como – Atalanta    H. 15.00
Pairetto
Imperiale – Ceccon
Iv:     Marinelli
Var:     Chiffi
Avar:     Paterna
 
Cremonese – Inter    H. 18.00
Massa
Peretti – Laudato
Iv:     Tremolada
Var:     Marini
Avar:     Fabbri
 
Parma – Juventus    H. 20.45
Fourneau 
Rossi M. – Yoshikawa
Iv:     Collu
Var:     Maresca
Avar:       Gariglio
 
Udinese – Roma    Lunedì 02/02 H. 20.45
Sacchi J.L.
Dei Giudici – Moro
Iv:       Ayroldi
Var:     Ghersini
Avar:     Maresca
 
Bologna – Milan      Martedì 03/02 H. 20.45
Manganiello
Rossi C.– Cavallina
Iv:     Pezzuto
Var:    Mazzoleni
Avar:      Ghersini

