Cagliari-Juventus, Calvarese: "Giusto revocare il rigore. Giallo a Yildiz? Perde l'equilibrio"
Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato l'operato di Davide Massa nel corso del match fra Cagliari e Juventus, vinto poi 1-0 dai sardi. L'attenzione ovviamente si concentra sull'episodio del calcio di rigore assegnato inizialmente ai bianconeri e successivamente revocato dopo la revisione al VAR.
L'ex fischietto sottolinea come all'inizio "l’impressione che sia Mazzitelli a 'scalciare' Miretti arrivando in ritardo in marcatura" mentre le immagini "rivelano che è in realtà il centrocampista del Cagliari - dopo aver toccato il pallone - a subire un tocco sullo scarpino da parte dell’avversario". Successivamente il focus viene spostato sul cartellino giallo sventolato a Yildiz nel primo tempo per simulazione.
Calvarese spiega come "il turco si inserisce in area tra Zé Pedro e Palestra, non subisce alcun fallo e finisce a terra. Anche se sembra più che semplicemente perda l’equilibrio, senza voler ingannare l’arbitro, Massa lo ammonisce".
