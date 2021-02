Massara: "Donnarumma e Calhanoglu legati al Milan. Lavoriamo per una soluzione a breve"

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla partita contro lo Spezia: "Le insidie ci sono e non sono neanche tanto nascoste, lo Spezia è forte e ha già messo in difficoltà le squadre di vertice. Sappiamo che dovremo fornire una grande prestazione per venirne a capo. Una partita molto importante per noi perché vogliamo proseguire il cammino che stiamo avendo fino ad ora".

A che punto sono le trattative per i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma? "Tema ricorrente, stiamo parlando con i rispettivi agenti dei giocatori ma sia Hakan che Gigio sono concentrati sulla squadra e siamo tranquilli. Stiamo lavorando in maniera proficua e speriamo di trovare una soluzione al più presto".

I giocatori vogliono rimanere?"Siamo fiduciosi, sono ragazzi molto legati al Milan, siamo consapevoli del loro valore e quindi lavoreremo al massimo per riuscire a trovare un accordo".

Anche con Ibra? "Ovviamente".