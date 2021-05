Match di lotta e tanta tensione alla Sardegna Arena. Cagliari-Fiorentina 0-0 al 45’

La salvezza. E’ questo il pensiero che accomuna Cagliari e Fiorentina nel match di questo pomeriggio di maggio alla Sardegna Arena. Per entrambe il traguardo è più vicino dopo le ultime vittorie ma ancora devono avere la conferma matematica. Per questo sia Leonardo Semplici che Giuseppe Iachini hanno messo in campo quanto di meglio a disposizione. Isolani con il 4-2-3-1 e Pavoletti prima punta; Viola con il consueto 3-5-2 ma con Kouame al posto di Ribery.

Lotta, tensione e appena due tiri - Ad iniziare maglio il match sono i padroni di casa che ci mettono meno di 2’ per arrivare in area con Joao Pedro che crossa dalla sinistra di controbalzo per la testa di Pavoletti che manda alto. La formazione di Semplici pressa alto, con i tre trequartisti che tolgono spazio ai difensori viola in fase d’impostazione. Al 12’ arriva, invece, il primo spunto offensivo degli uomini di Iachini su calcio piazzato: palla messa in gioco da Pulgar e deviazione di Caceres che termina però a lato. Al 18’ altra occasione viola con Kouame che non trova lo spazio per la conclusione a rete, chiuso bene dalla retroguardia isolana dopo un’azione manovrata sulla destra assieme a Caceres. Sul conto delle occasioni di spicco occorre fermarsi qui perché per il resto della prima frazione è la lotta, la tensione, fra le due squadre ad avere la meglio. Qualche iniziativa e qualche calcio d’angolo smuovono alzano il ritmo di tanto in tanto ma senza incidere in alcun modo.