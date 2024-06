Materazzi: "Oaktree ha dato carta bianca a Marotta e Ausilio, per fortuna al Milan non è così"

vedi letture

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, si è soffermato sulle vicende di casa nerazzurra in un'intervista rilasciata al microfono di Sky Sport, cominciando dall'addio di Suning e di Steven Zhang e dall'insediamento del fondo Oaktree come nuovo proprietario:

"È un peccato, non me lo aspettavo perché non sono dentro ma so che c'è gente più che preparata e che ha dimostrato negli anni di valere, come Ausilio, Marotta, Antonello e tutti quelli che lavorano per portare 75mila persone allo stadio oltre ai ragazzi.

Da un lato ringrazio Steven, per quello che ha fatto: ha promesso trofei e ne sono arrivati sette, non era scontato. Chi è arrivato ha dato carta bianca alla gente che sa di calcio ed è dentro al club, cosa che per fortuna dell'Inter non è stata fatta dall'altra parte di Milano".