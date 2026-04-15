Mateta scartato dal Milan a gennaio per infortunio, Glasner: "Felice di riaverlo in buone condizioni"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno di Conference League contro la Fiorentina, valida per i quarti di finale del torneo, il tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner ha parlato anche del ritorno dell'attaccante Jean-Philippe Mateta dall'infortunio:

Quanto è stato difficile gestire Mateta dopo l'infortunio?

"Sono felice di riaverlo in buone condizioni anche se non è ancora al 100%. Il suo futuro? Non so se rimarrà, spero possa giocare un bel Mondiale con la Francia".

Mateta nel 2026 ha già segnato il triplo dei gol di Fullkrug

Jean-Philippe Mateta sta vivendo un 2026 decisamente prolifico e ha già realizzato tre volte i gol messi a segno da Niclas Fullkrug nello stesso periodo. A gennaio il Diavolo aveva impostato una doppia operazione: da una parte l’arrivo di Fullkrug, in prestito con diritto di riscatto e quindi a condizioni molto favorevoli; dall’altra il tentativo concreto di portare in rossonero proprio Mateta. Le visite mediche, tuttavia, avevano evidenziato problemi al ginocchio del francese in forza al Crystal Palace, spingendo il club a fare un passo indietro e dirigersi solamente sul tedesco. Una decisione prudente, dettata in primis dalla necessità di evitare rischi su un investimento importante, ma che oggi viene inevitabilmente riletta alla luce del rendimento recente di entrambi. I numeri? Mateta si è perso otto partite per un infortunio al ginocchio, per poi tornare però a lasciare il segno: doppietta contro il Newcastle e gol anche in Conference League contro la Fiorentina. Fullkrug, invece, ha trovato la rete una sola volta, in Serie A contro il Lecce, senza riuscire finora a incidere con continuità e ruolo da protagonista.