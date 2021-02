Matri: "Pirlo ha già dato la sua impronta alla Juve. Conte? L'Inter non è più pazza come un tempo"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Alessandro Matri, ex attaccante fra le altre della Juventus che questa sera affronterà l'Inter in Coppa Italia: "Pirlo ha sempre avuto qualcosa in più in campo, è un leader silenzioso che sta facendo valere le sue idee di calcio. Essere catapultato alla guida della Juve non è semplice, ho sempre pensato che avesse bisogno di tempo, però Andrea ha già dato la sua impronta alla squadra. Conte? Credo che abbia già fatto un grande lavoro, dando stabilità, credibilità e costanza. L'Inter da due anni lotta per il titolo, non è più pazza come un tempo".