Mauro: "Ronaldo non è mai stato un leader. Meglio salutarsi: la Juve si toglie un impiccio enorme"

“Ronaldo non è mai stato un leader dove ha giocato e non lo sarà mai”. Parola di Massimo Mauro. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista bianconero commenta così il momento del portoghese della Juventus: “È un’azienda e per lui è più importante il suo fatturato che il fatturato della squadra. Cristiano non trascina i compagni, vuole che i compagni gli diano la palla per far gol. Un grande solista, non uomo squadra. Non gli si può certo dire di non aver mantenuto le attese, soprattutto a livello di marketing; a livello sportivo però la Juve non è migliorata. Per questo sarebbe meglio separarsi: Ronaldo può ripartire altrove, i bianconeri togliersi un impiccio enorme”.