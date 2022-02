Mazzarri esulta: "Pavoletti ha dato la svolta. Col Napoli avevamo fatto meglio di oggi"

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ha commentato a DAZN la vittoria della sua squadra nella sfida contro il Torino: "Pavoletti ha dato la svolta, con il Toro che pressava da tutte le parti l'unica possibilità era cercare le sue sponde, per dare fastidio anche a Bremer. Lui è un maestro in questo e lo ha dimostrato. Ha trovato gli spazi per i centrocampisti e Joao Pedro. Le mie scelte sono ottime quando c'è il risultato e i giocatori fanno quello che mi aspetto da loro".

Giocare per vincere è la formula giusta per salvarsi?

"I ragazzi stanno giocando bene. Domenica col Napoli hanno giocato addirittura meglio e creato più occasioni nitide. Giochiamo in pressione, abbiamo coraggio, è una squadra con la S maiuscola e dobbiamo continuare così perché abbiamo buttato il girone d'andata. Ora dobbiamo rincorrere e gli avversari sono tosti. Mai distrarsi, pensiamo alla Lazio ma domani i ragazzi meritano un giorno di riposo".

Cambi in corsa decisivi.

"Avevamo paura di Belotti, che è un trascinatore soprattutto in casa. Non volevo lasciare solo Lovato, già ammonito ingiustamente, sui lanci del portiere, così ho messo Grassi a fare schermo per andare subito su di lui. È andata bene e allora ho spostato Joao Pedro dalla parte di Rodriguez e Pereiro davanti e Bremer, con Marin a fare da mezzala per andare forte su Djidji. Abbiamo fatto bene e non si è più sofferto, con Pavoletti è andata ancora meglio. Gaston si è fatto un mazzo incredibile, anche Marin è uscito alla distanza. Stiamo bene fisicamente, i ragazzi sono seri e si allenano con continuità. Ci godiamo la vittoria ma non s'è fatto ancora nulla".

Bellanova come Maggio?

"Maggio aveva forza nel colpo di testa sul secondo palo. Bellanova è meno fisico ma più tecnico e bravo nel duello in velocità, deve irrobustirsi e lavorare sulle palle alte. Se continua così, può avere un futuro importante. Da Nazionale? Salviamoci prima, poi faremo gli elogi".

Solo la Juve ha fatto meglio del Cagliari nel 2022.

"Non guardiamo queste cose, non ci distraete. Dobbiamo arrivare al traguardo con le braccia alzate, non voliamo troppo alto".