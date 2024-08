McKennie da esubero al rinnovo con la Juventus: cifre e dettagli del nuovo accordo

vedi letture

La parabola estiva di Weston McKennie - sottolinea Tuttosport riassumendo gli ultimi mesi vissuti dallo statunitense - è stata in linea con la sua storia alla Juventus: su e giù a velocità folle, come sulle montagne russe. Va via Allegri, che lo aveva valorizzato nell’ultima stagione e finisce di nuovo ai margini. Finisce così al centro di una trattativa cruciale del mercato di Giuntoli: è la contropartita di punta, con Iling Jr, dell’operazione che porterà Douglas Luiz. Lo è, ma solo per qualche giorno perché con il passare del tempo si capisce che McKennie non dirà sì al trasferimento all’Aston Villa, rischiando così di far saltare l’affare e costringendo Giuntoli a ripiegare su Barrenechea, con la conseguente riparametrazione di costi e valutazioni.

E arriviamo agli ultimi giorno, quando nel frattempo Thiago Motta si convince che, in fin dei conti, la duttilità di McKennie possa anche essergli utile, in una stagione con tante partite e tanti imprevisti dietro l’angolo. Ecco allora che il nuovo matrimonio si celebrerà nei prossimi giorni: il texano allungherà il contratto fino al 2026 con opzione al 2027 e continuerà a guadagnare 2,5 milioni a stagione. Lieto fine di una curiosa pagina di mercato estivo.