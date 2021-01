McKennie, prima gioia con la Juve: "Non possono descrivere la sensazione di vincere un trofeo"

Primo trofeo per Pirlo da allenatore, ma non solo. Dalla serata del Mapei Stadium, che ha visto la Juventus sollevare la Supercoppa Italiana, arriva anche la prima gioia per Weston McKennie, una delle rivelazione della prima parte di stagione bianconera: "Le parole non possono descrivere la sensazione di vincere un trofeo", le parole del centrocampista USA sui profili social.