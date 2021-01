McKennie sempre più al centro del progetto Juve, scontato il riscatto: ecco le cifre pattuite

Weston McKennie sempre più al centro del progetto Juventus. Anche ieri pomeriggio, nella sfida vinta contro la Sampdoria, il centrocampista statunitense è stato tra i migliori in campo confermandosi elemento imprescindibile per l'allenatore Andrea Pirlo.

La Juventus è molto soddisfatta del suo rendimento e conta su di lui per il presente e anche per il futuro. La scorsa estate, McKennie arrivò dallo Schalke 04 in prestito con diritto di riscatto che si potrebbe tramutare anche in obbligo al verificarsi di condizioni non specificate nel comunicato.

Ma la Juventus, a prescindere o meno dall'obbligatorietà, non ha dubbi e dopo aver speso ad agosto 4.5 milioni di euro per il prestito oneroso la prossima estate completerà l'operazione. Ecco le cifre.

"Il corrispettivo pattuito è pari a € 18,5 milioni pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a € 7 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".