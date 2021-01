Meite dal Torino al Milan, c'è la fumata bianca: diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro

Il Milan ha raggiunto l'accordo con il Torino per il trasferimento di Soualiho Meité. Il centrocampista arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. L'obiettivo del club rossonero è quello di formalizzare quanto prima il trasferimento per mettere subito a disposizione di Stefano Pioli il centrocampista classe '94.

L'operazione, bonus compresi, in caso di riscatto sarà di circa 9 milioni di euro.