Mendes: "Antonio Silva vuole la Juve, ora tocca al Benfica. Conceiçao resterà a lungo"

A 21 anni ha già collezionato oltre 100 presenze tra i professionisti con il Benfica e ben 17 nella nazionale maggiore portoghese. Da tempo Antonio Silva è in rotta con il club di Lisbona e ora potrebbe sbarcare in Italia, in particolare alla Juventus. Lo ha confermato il suo agente, Jorge Mendes, ai microfoni di Sky Sport a margine del Globe Soccer Awards a Dubai: "Vuole la Juve e la Juve lo vuole. Adesso tocca al Benfica decidere. Serve un po’ di pazienza, bisogna aspettare qualche giorno. Sono cose che cambiano in 5 minuti durante il mercato, che per ora è ancora chiuso. È un giocatore importante, su di lui c’erano diversi club ma vediamo cosa deciderà il Benfica, che ha l’ultima parola".

Due parole anche sul futuro di Francisco Conceiçao: "Il suo futuro è alla Juventus. È molto contento di essere lì e anche il club è felice con lui. Sarà un rapporto che continuerà per molto tempo".