Mercato azzurro, Berardi sempre nel mirino del Milan

Ancora avvolti dall’aura di magia che ha innalzato gli azzurri di Mancini, issandoli sul tetto d’Europa e regalando ore di festa senza pensiero a chiunque abbia il cuore tricolore, per i protagonisti della spedizione itinerante che ci ha visti trionfare nella notte di Wembley è tempo di pensare al futuro. Con i giri d’onore delle ultime ore infatti, si aprono definitivamente le danze anche per i giocatori di Roberto Mancini che avevano cercato con sapienza di isolarsi dalle chiacchiere relative al loro futuro per portare a termine la missione. Partendo dal reparto avanzato ci sono due contratti bollenti vista l’imminente scadenza: quello di Insigne e quello di Belotti. I capitani di Napoli e Torino non hanno trovato un accordo per la permanenza, e soprattutto per il partenopeo i corteggiatori non mancano di certo. Nel caso di Insigne, addirittura, i discorsi il Napoli non li ha nemmeno avviati. Adesso sarà tempo di recuperare il terreno perduto, in considerazione di una concorrenza strenua e combattiva. Soprattutto il Milan potrebbe essere interessato alla questione attacco, in parte per Insigne che è apprezzato dai rossoneri, ma soprattutto per Berardi: il calabrese del Sassuolo è pronto al grande salto e Pioli lo vedrebbe come completamento ideale del suo 4-2-3-1. La Juventus sarà invece protagonista rispetto alla questione Locatelli, sempre facendo sponda sul Sassuolo. Carnevali ha memorizzato la volontà a tinte bianconere del diretto interessato, manca il tassello non scontato dell’intesa economica tra le parti. Tra gli altri, occhio agli esterni: merce rara e ricercata, con Florenzi che piace all’Inter come piano alternativo per il dopo Hakimi ed Emerson che è invece l’assoluta priorità di Spalletti e del suo Napoli. Fino al piatto forte, quello che però è stato già ordinato nel ristorante più costoso dal cliente più facoltoso. Le prelibatezze di Donnarumma, del miglior giocatore dell’Europeo, saranno marchiate Psg per il prossimo lustro abbondante. Con buona pace di chi non lo aveva considerato un buon affare.