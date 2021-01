Mercato fermo ma l'Inter lavora ai rinnovi: le situazioni di Bastoni e Lautaro Martinez

Nonostante il momento di incertezza a livello societario, l'Inter di Suning lavora comunque al futuro della rosa di Conte. Come raccontatovi nella giornata di ieri, i nerazzurri in queste ore hanno riallacciato infatti i contatti blindare due talenti dell'oggi e del domani: il difensore Alessandro Bastoni e l'attaccante Lautaro Martinez.

Bastoni - Da mesi - sottolinea La Gazzetta dello Sport di stamane - il rinnovo dell'ex Parma viene gestito all’insegna della reciproca comprensione e da parte del giocatore non c’è alcuna urgenza: il nuovo stipendio, raddoppiato rispetto a quello attuale, può insomma attendere, anche se l'Inter resta in allerta visto il valore crescente del classe '99.

Lautaro - Sul fronte Toro, sempre a detta della rosea, la distanza fra domanda e offerta è bloccata ormai da mesi: l'Inter non vuole superare i 5 milioni di ingaggio annuale, mentre Lautaro Martinez non intende scendere sotto i 7,5, complici anche i presunti 10 offerti dal Barcellona la scorsa estate. Senza scordare che la clausola è ormai un impiccio per tutti.