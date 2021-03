Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 marzo

JUVENTUS, PARATIVI SU CR7: “DISCORSI DA BAR, È IL NOSTRO FUTURO”. INTER, IN ARRIVO UN FINANZIAMENTO. MILAN, MALDINI SU KESSIE: “CI SIAMO MOSSI PER IL RINNOVO” - Voci dalla Spagna sul futuro di Cristiano Ronaldo. Ne ha parlato Fabio Paratici, ds della Juve, nel pre-partita di Cagliari a Sky Sport: "Mi viene da sorridere, nella mia carriera non avrei mai pensato di poter discutere Cristiano Ronaldo. Sono cresciuto in un paesino della Bassa Padana, e questi discorsi li sentivo allora tra bar e parrocchia riguardo Rivera, Mazzola e Platini: mai avrei pensato a certi livelli. Parliamo di un calciatore che oggi è capocannoniere in Serie A, ha cinque palloni d'Oro e per noi è un privilegio, ce lo teniamo stretto. Rappresenta il futuro della Juve? Senz'altro".

In casa Inter si registra un ritrovato ottimismo anche sul fronte finanziario. Come confermato dal Corriere della Sera, la situazione va definendosi, con la trattativa tra gli americani di Fortress e Suning che va avanti per il verso giusto e potrebbe chiudersi entro marzo. L'idea è quella di un finanziamento da 250 milioni da parte del fondo statunitense, con la famiglia Zhang che rimarrebbe in carica malgrado questo momento delicato.

Il dt del Milan Paolo Maldini ha parlato prima della sfida contro il Napoli soffermandosi anche sull’argomento rinnovo di contratto di Franck Kessie: “Sì, ci siamo già mossi. Per lui e quelli in scadenza 2022, anche per Calabria. Pian piano ci muoveremo anche per gli altri. Non abbiamo raggiunto neanche uno di questi obiettivi, ma ci stiamo lavorando”.

Già nella sessione di mercato a cavallo fra settembre e ottobre, l’Atalanta aveva provato a più riprese a convincere il Wolfsburg a cedere Josip Brekalo. Attaccante classe ’98, nei mesi scorsi l’operazione non andò a buon fine soprattutto a causa della richiesta del club tedesco (era circa 20 milioni). Ora però la Dea ha tutta l’intenzione di tornare alla carica. Autore di 21 presenze con 3 gol e 1 assist in Bundesliga, secondo quanto raccolto da TMW il croato è finito nuovamente nel mirino degli uomini mercato bergamaschi che in vista della prossima estate potrebbero riaprire la trattativa.

IL BORUSSIA DORTMUND VUOLE BLINDARE HAALAND. PSG, PAREDES: “POCHETTINO MI DA FIDUCIA”. NUOVA AVVENTURA PER IL MONO BURGOS - L'obiettivo del Dortmund, almeno ufficialmente, è chiaro: blindare il più a lungo possibile Haaland. Una volontà ribadita dal direttore sportivo dei gialloneri, Zorc, che in un'intervista rilasciata al quotidiano Die Welt ha voluto chiarire la posizione del club rispetto alle voci di mercato sempre più insistenti che riguardano il fenomeno norvgese: "Se un giorno dovesse decidere di lasciarci, soltanto pochi club potrebbero permetterselo. Ma cercheremo di trattenerlo il più a lungo possibile: non ho mai visto nessuno come lui".

Leandro Paredes, centrocampista del PSG, ai taccuini del Journal du Dimanche si è espresso così circa il suo trasferimento al PSG nel 2019 per 47 milioni di euro: "Chi ha parlato di fallimento in merito al mio trasferimento ha commesso un'ingiustizia. Ora Pochettino mi sta dando molta fiducia e tanta libertà in campo. Con lui faccio il mio gioco e mi trovo a mio agio".

Nonostante da più di un anno abbia lasciato lo staff tecnico di Simeone, il nome dell'argentino German Burgos, e il suo soprannome storico di Mono, è legato a doppio filo con l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid. Per lui però è tempo di una nuova avventura, un esordio da allenatore della prima squadra (se si esclude il breve periodo al Carabanchel) dopo i tanti anni trascorsi assieme al Cholo. Tramite un comunicato ufficiale, infatti, il Newell's Old ha annunciato di averlo scelto come nuovo tecnico.

Grandi manovre in casa Manchester United. I Red Devils, dopo aver rinnovato in contratto con Solskjaer, sono pronti a cambiare molti elementi in rosa nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta il Sun, nei prossimi giorni ci sarà un vertice con il manager per fare il punto della situazione. Sarebbero a rischio, oltre che David De Gea, anche Edinson Cavani e Anthony Martial.