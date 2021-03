Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 marzo 2021

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

PRANDELLI LASCIA LA FIORENTINA, TORNA IACHINI. LA JUVE STUDIA LA RIVOLUZIONE CON CR7 AGO DELLA BILANCIA. PER IL DOPO PIRLO SI FANNO TRE NOMI. LA ROMA PUNTA ICARDI DEL PSG, MA È SFIDA COL MILAN PER VLAHOVIC. FRA I PALI PIACE MUSSO. IL MILAN VUOLE BLINDARE DONNARUMMA E CALHANOGLU. SAMP, GABBIADINI FINO AL 2026. RICCI PRONTO A LASCIARE LO SPEZIA, DUE CLUB SU DI LUI

La notizia di giornata è senza dubbio l’addio di Cesare Prandelli alla Fiorentina. Il tecnico ha infatti annunciato le proprie dimissioni spiegando di non sentirsi più a proprio agio nel mondo del calcio e di essere consapevole che la propria carriera potrebbe essere terminata qui. Al suo posto tornerà in viola Beppe Iachini che aveva iniziato la stagione sulla panchina prima di essere sostituito dall’ex ct.

Il tema allenatore, anche se per altri motivi, è caldo anche in casa Juventus dove Andrea Pirlo non appare più solido come qualche settimana fa. Difficilmente arriverà l’esonero, ma a fine stagione potrebbe esserci la svolta con i nomi di Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane in pole, ma anche il ritorno in auge di Simone Inzaghi, già caldeggiato come erede di Allegri prima di Sarri. Per quanto riguarda la squadra si va verso una vera e propria rivoluzione con Cristiano Ronaldo al centro di tutto. Il portoghese potrebbe infatti tornare al Real Madrid, anche se lo stipendio spaventa, ma qualora dovesse restare il partente sarebbe Paulo Dybala con Arek Milik o il ritorno di Moise Kean come rinforzo per il reparto offensivo. Solo in caso di addio di CR7 si potrebbe invece ipotizzare l’arrivo di un big come Aguero o Depay. A centrocampo partirà sicuramente Aaron Ramsey, destinato a tornare in Inghilterra, con Manuel Locatelli del Sassuolo come obiettivo numero uno per la linea mediana, mentre sulla corsia mancina è in uscita Alex Sandro con Emerson Palmieri del Chelsea e Robin Gosens dell’Atalanta come possibili sostituti.

In casa Roma invece si cerca l’erede di Edin Dzeko e si punta a un grande colpo come quello di riportare in Italia Mauro Icardi che il PSG potrebbe cedere in prestito. Le alternative sarebbero Dusan Vlahovic della Fiorentina e Andrea Belotti del Torino, con il primo che però è valutato 40 milioni di euro e piace anche al Milan. Fra i pali ci sarà la partenza di Pau Lopez con l’argentino Juan Musso dell’Udinese pronto a sostituirlo anche se ci sarà da vincere la concorrenza dell’Inter. Infine il club giallorosso è al lavoro per blindare il regista Veretout nonostante le sirene del Napoli per il francese.

Il Milan lavora ai rinnovi di due big: Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Il primo potrebbe firmare un contratto da 10 milioni a stagione con una clausola per liberarsi; il secondo invece non sembra convinto dell’offerta da quattro milioni fino al 2025, ma il club cercherà in ogni modo di convincerlo per non perderlo a zero a fine anno.

La Sampdoria ha annunciato il rinnovo fino al 2026 di Manolo Gabbiadini e si appresta a prolungare il contratto anche con il tecnico Claudio Ranieri con il quale però si discuterà solo a salvezza acquisita. Le alternative sono Luca Gotti dell’Udinese e Vincenzo Italiano dello Spezia. Anche il Genoa sembra intenzionato a continuare con l’attuale tecnico – Davide Ballardini – che una volta conquistata la salvezza vedrà il suo contratto rinnovarsi fino al 2022.

Lo Spezia è invece alle prese con la grana Matteo Ricci. Il centrocampista infatti non vuole rinnovare il contratto in scadenza e potrebbe lasciare la piazza ligure a zero per sposare una fra Fiorentina e Sampdoria. In caso di salvezza, lo Spezia chiederà all'Atalanta il rinnovo del prestito di Roberto Piccoli, che da emergente in Serie A si è messo in mostra con gol e assist e ora è pronto per consacrarsi.

BALE VUOLE TORNARE AL REAL MADRID. VAN DE BEEK POSSIBILE CONTROPARTITA PER PORTARE HAALAND AL MANCHESTER UNITED. THIAGO SILVA-CHELSEA, AVANTI INSIEME. NEYMAR PRONTO A RINNOVARE COL PSG. OLIC NUOVO TECNICO DEL CSKA MOSCA, FARFAN TORNA IN PERÙ

"Il mio piano era quello di fare una stagione al Tottenham e dopo l'Europeo tornare al Real Madrid per il mio ultimo anno di contratto", così Gareth Bale ha parlato del proprio futuro rischiando di complicare i piani del club spagnolo che pensava di essersi liberato di un giocatore che non aveva brillato nell’ultima parentesi iberica. Potrebbe invece restare in Inghilterra un altro calciatore del Real come Martin Odgaard che l’Arsenal vorrebbe trattenere.

Il futuro di Donny van de Beek sembra essere lontano dal Manchester United. Il centrocampista olandese, uno degli ultimi grandi investimenti dei Red Devils, non ha reso secondo le aspettative, per questo il Manchester United non avrebbe troppi problemi a farlo partire. Il problema è che difficilmente ci sarà un club disposto a mettere sul piatto i 40 milioni spesi dal Manchester United per acquistarlo e per questo l’olandese potrebbe essere usato come contropartita per portare Erling Haaland del Borussia Dortund in Premier League. Il norvegese però al momento non sembra intenzionato ad andare via dal club giallonero. In estate il Manchester City potrebbe perdere Sergio Aguero. L'argentino, che fra infortuni e Covid ha vissuto una stagione davvero complicata, potrebbe decidere di ripartire lontano dai Citizens per l'ultima parte di carriera. Per sostituirlo Guardiola pensa a Danny Ings, attaccante classe '92 del Southampton. Thiago Silva e il Chelsea, avanti insieme. L'esperto difensore dei Blues è pronto a rinnovare il suo contratto con il Chelsea per un'altra stagione.

Neymar è pronto a legarsi a vita al PSG che avrebbe messo sul piatto un rinnovo fino al 2026. L'accordo potrebbe essere presto ufficializzato, con Neymar che resterebbe così al PSG fino ai 34 anni.

Dopo 10 anni finisce l'avventura di Oscar Wendt con la maglia del Borussia Mönchengladbach. Il terzino infatti in estate lascerà il club tedesco per tornare al Goteborg, squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. Peter Bosz non è più l'allenatore del Bayer Leverkusen. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club tedesco ha comunicato l'esonero del tecnico. La pesante sconfitta con l'Hertha Berlino nell'ultimo turno è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso ed ha portato il club a questa decisone. In panchina, fino al termine della stagione, ci sarà Hannes Wolf.

Ivica Olic torna al CSKA Mosca, questa volta in veste di allenatore. Attraverso un comunicato ufficiale, il club russo ha reso noto di aver affidato la panchina al croato classe '79, che da giocatore ha vinto una Coppa UEFA con la maglia del club. Olic, dopo essere stato assistente del CT della nazionale croata, è alla prima panchina in assoluto da allenatore. Dopo 17 anni spesi tra Olanda, Germania, Emirati Arabi e Russia, Jefferson Farfan torna a casa. L'Alianza Lima ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, l'ingaggio dell'attaccante peruviano, che torna quindi nel club dove è cresciuto dopo una splendida carriera, in cui ha vestito le maglie di PSV, Schalke 04 e Lokomotiv Mosca, da cui si era svincolato ad agosto. Niente Serie A per Danilo Barbosa da Silva, che lo scorso anno era stato accostato a Napoli e Fiorentina. Il centrocampista brasiliano ha trovato l'accordo per il trasferimento al Palmeiras. Classe 1996, Danilo ha vestito le maglie di Valencia, Braga, Benfica e Nizza.