Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 giugno

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, TRA OGGI E DOMANI FUMATA BIANCA PER HAKIMI AL PSG. MILAN, CASTILLEJO PUO’ TORNARE IN SPAGNA. TORINO, SPUNTA IL GIOVANE SUPRYAGA. GENOA, VICARIO IL PRIMO NOME PER SOSTITUIRE PERIN. LAZIO, OCCHI SU ORSOLINI E BRANDT. ROMA, SI LAVORA AL RINNOVO DI MANCINI. LAZIO, CONTATTI CON SHAQIRI.

La trattativa per il passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain sta per arrivare alle battute finali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la fumata bianca potrebbe arrivare proprio durante il weekend, con l'Inter che si è posta come target quota 70 milioni di euro (bonus compresi) per dire sì ai francesi. L’ultima richiesta, dopo il rilancio, è stata di 65 milioni più 5. Ma, con il tempo che scorre, potrebbe essere necessario limare qualcosa sul prezzo finale. Probabile che Leonardo stia giocando proprio sulle urgenze nerazzurre, puntando ad arrivare proprio all’ultimo per spuntare le condizioni migliori.

Praticamente zero chance per il Chelsea, che aveva comunque tentato l'Inter con l'offerta da 55 milioni più il cartellino di Marcos Alonso. Hakimi si è infatti accordato con il PSG e la sua volontà è destinata ad essere determinante.

Il futuro di Samu Castillejo potrebbe essere di nuovo in Spagna. L'ex Villarreal è chiuso da Saelemaekers e durante l’estate l’attacco rossonero verrà rinnovato. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport per lo spagnolo è arrivata un'offerta del Betis Siviglia.

Come si legge sulle pagine di Tuttosport in edicola questa mattina, il Torino ha messo nel mirino Vladyslav Supryaga, attaccante ucraino classe 2000 che gioca nella Dinamo Kiev.

Il Genoa è al lavoro per il dopo Mattia Perin e nelle ultime ore ha accelerato con forza per Guglielmo Vicario. Il 24enne di Udine, di proprietà del Cagliari, è ora il primo nome. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, parti al lavoro per provare a definire un prestito. Vicario è esploso nella scorsa stagione coi sardi tanto da mettere in bilico le gerarchie con il Nazionale Cragno.

Riccardo Orsolini e Julian Brandt, uno a destra e l'altro a sinistra. Sono loro le ali che la Lazio ha messo nel mirino. Il problema per i biancocelesti è che Bologna e Borussia Dortmund non hanno intenzione di fare sconti, servono almeno 20 milioni a testa. Per acquistarli - scrive La Gazzetta dello Sport - la Lazio dovrà fare cassa: da Correa, che piace alle big di Premier, dovrebbero arrivare circa 30 milioni. Poi ci sono anche Fares e forse Lazzari destinati a cambiare casacca.

Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, i numerosi club sulle tracce di Gianluca Mancini stanno spingendo il club a lavorare per rinnovare il contratto del ragazzo. Sul giocatore, che piace molto in Premier, c'è l'interesse dell'Inter, che potrebbe pensare a lui qualora dovesse partire Skriniar.

La Lazio è alla caccia di esterni d'attacco per rinforzare la rosa a disposizione del neo tecnico Maurizio Sarri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare starebbe continuando a lavorare per portare in Italia Julian Brandt del Borussia Dortmund, valutato 25-30 milioni di euro. La Lazio vorrebbe prelevare il tedesco in prestito con diritto di riscatto.

L'altro nome per il reparto è quello dello svizzero Xherdan Shaqiri del Liverpool. Sarebbero infatti stati avviati i primi contatti per il classe '91 con l'affare che potrebbe diventare concreto nelle prossime settimane.

SCHALKE 04, PRESO BULTER DALL’UNION BERLINO. MANCHESTER UNITED, NON SI MOLLA VARANE. BARCELLONA, PER LA FASCIA C’È ANCHE MARCOS ALONSO.

Cambio di casacca per Marius Bulter. Il centrocampista esterno ha salutato l'Union Berlino, con cui ha collezionato 58 presenze in Bundesliga, scende di categoria. Dalla prossima stagione, si legge sul sito ufficiale del club, sarà un giocatore dello Schalke 04 con cui ha firmato un contratto triennale.

Nonostante il presidente del Real Madrid Florentino Perez abbia detto che non ci siano offerte per Raphael Varane, il futuro del difensore francese dovrebbe essere lontano dalla capitale spagnola. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del The Indipendent, ci sarebbe la volontà del giocatore di unirsi al Manchester United anche se l'ingaggio sarebbe un ostacolo per i Red Devils.

Il Barcellona è alla ricerca di un esterno da affiancare a Jordi Alba. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mundo Deportivo, il club catalano avrebbe messo nel mirino anche Marcos Alonso del Chelsea anche se in pole ci sarebbe sempre Gayà.