Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti. IL

HAKIMI-PSG, ATTO FINALE: DOMANI L'UFFICIALITA'. FIORENTINA, ARRIVA IL GIORNO DI ITALIANO, L'EX SPEZIA E' IL NUOVO TECNICO. JUVENTUS, AVANTI CON CHIELLINI: DOPO L'EUROPEO SARA' RINNOVO. RINNOVO ANCHE PER PINSOGLIO, COSI' COME PER ANSALDI, SULL'ALTRA SPONDA DI TORINO. MILAN, HAUGE CORTEGGIATO DAL WOLFSBURG, LA ROMA LAVORA ALLA CESSIONE DI NZONZI, MENTRE IL CAGLIARI CHIUDE A SORPRESA PER STROOTMAN.

Ultima notte da interista per Achraf Hakimi, che domani volerà a Parigi per effettuare le visite mediche con il PSG e firmare il suo nuovo contratto quinquennale. All'Inter circa settanta milioni, tra parte fissa e possibili bonus. Quello di domani sarà, invece, il primo giorno da allenatore della Fiorentina per Vincenzo Italiano, che saluta lo Spezia e firma il suo nuovo contratto con i Viola dopo una telenovela che ha indispettito, e non poco, il club ligure e la sua proprietà americana. Juventus, per Giorgio Chiellini il rinnovo è vicino: dopo l'Europeo le parti si siederanno al tavolo e troveranno l'accordo per il rinnovo, con il capitano della Nazionale che è, da oggi, svincolato. Ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri, invece, Carlo Pinsoglio, che firma un biennale, mentre firma per un solo anno Cristian Ansaldi, nell'altra sponda di Torino. Milan, Jens Petter Hauge può partire: su di lui ci l'interesse del Wolfsburg, ma servono 15 milioni. La Roma lavora alla cessione in Portogallo di Steven Nzonzi, mentre il Cagliari chiude a sorpresa per Kevin Strootman, che arriva in Sardegna in prestito dal Marsiglia.

Non soltanto l’Atalanta sulle tracce di Tommaso Pobega, giovane centrocampista di proprietà del Milan e grande protagonista nell’ultima stagione in prestito allo Spezia. Se i bergamaschi, che proseguono i contatti con i rossoneri, sono interessati a un trasferimento a titolo definitivo, nelle ultime ore si segnala, secondo quanto raccolto da TMW un sondaggio della Sampdoria per il prestito.

Juan Musso è sempre più vicino all'Atalanta che lavora per limare gli ultimi dettagli e portare in Lombardia il portiere argentino. Nel frattempo, l'Udinese si è messa alla ricerca di un sostituto e secondo il Corriere dello Sport, il profilo individuato è quello di Matheus, classe '92 in forza allo Sporting Braga, per il quale il club bianconero sta provando a stringere. L'alternativa è Augustin Rossi del Boca Juniors, attualmente in seconda fila.

E' di oggi la separazione ufficiale tra Vincenzo Italiano e lo Spezia. Una società, quella ligure, che adesso si appresta a cambiare, dopo averlo fatto in dirigenza con l'addio di Mauro Meluso dal ruolo di ds. Sta per iniziare ufficialmente l'era di Riccardo Pecini come uomo mercato del club di Platek: domani l'annuncio, l'ex dirigente che è stato uomo di scouting e di mercato in Sampdoria ma anche già direttore generale dell'Empoli e chief scout del Monaco, si muoverà poi per la panchina. E i nomi sono due: Marco Giampaolo e Rolando Maran. Con entrambi sono vivi i contatti, l'idea tattica sembra già designata e adesso lo Spezia sta cercando di capire i margini per provare a chiudere con uno dei due. In terza battuta c'è sempre l'idea affascinante dello Spezia di affidarsi a uno dei più promettenti del panorama internazionale come l'italiano Francesco Farioli, ora in Turchia al Karagumruk.

Il Genoa punta Nemanja Radonjic per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club ligure ha fatto un primo sondaggio per il giocatore dell'Hertha Berlino e nei prossimi giorni potrebbero esserci altri colloqui per cercare un accordo.

Ignacio Pussetto vestirà la maglia dell’Udinese anche nella prossima stagione. Il club friulano ha infatti annunciato di aver rinnovato l’accordo con il Watford per il vestito dell’attaccante.

Tris di rinnovi in casa Sassuolo, con il club neroverde che sul proprio sito ha comunicato le firme fino al 30 giugno 2022 di Francesco Magnanelli, Federico Peluso e Gianluca Pegolo.

Borja Valero si ritira dal calcio. A dare l'annuncio è lo stesso centrocampista spagnolo con un messaggio pubblicato sui propri canali social. "È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto farlo sotto la Fiesole piena di gente ma purtroppo nel calcio come nella vita non dipende tutto da noi", ha scritto su Instagram il giocatore. Borja Valero nell'ultima stagione con la Fiorentina ha collezionato 21 presenze, in quello che è stato un ritorno dopo la parentesi con la maglia dell'Inter: "Ringrazio tutte le squadre dove ho avuto l’onore di giocare e grazie anche ai tanti allenatori e compagni, senza di voi noi ce l’avrei fatta", il messaggio che lascia spazio alla fine anche alla famiglia e ai tifosi viola.

Venezia FC comunica che l’attaccante Mirza Hasanbegovic ha sottoscritto un contratto biennale che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30/06/2023.

La Roma è pronta a sbloccare il mercato delle uscite: si stanno definendo in queste ore, con un'intesa che stanno cercando il Presidente dell'Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, e il gm Tiago Pinto, le trattative per Pau Lopez e Cengiz Under. Prestito con riscatto vincolato a determinate condizioni, il primo che potrebbe essere definito è proprio il portiere spagnolo ma c'è fiducia per chiudere entrambe le operazioni. Confermato il forcing per Giovanni Simeone del Cagliari come emerso nelle ultime ore: le parti trattano per il prestito con diritto.

Il Leeds si è convinto a pagare la clausola di risoluzione presente nel contratto di Nahitan Nandez con il Cagliari: 36 milioni di euro. Ma l'affare non è ancora chiuso perché gli inglesi, in virtù dei buoni rapporti col club rossoblù, punterebbero ad ottenere una dilazione di pagamento in due tranche, mentre il presidente Giulini vorrebbe tutto in un'unica soluzione. Secondo il Corriere dello Sport, è solo su quest'aspetto che le parti stanno trattando. Ma Nandez è davvero a un passo da Bielsa.

Alfred Duncan va verso la permanenza alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, dopo il prestito al Cagliari cambiano i piani relativi all'ex centrocampista del Sassuolo che vestirà la maglia viola e si metterà a disposizione di Vincenzo Italiano, che punterà anche su di lui per il nuovo centrocampo che nascerà a partire dal ritiro di luglio.

David Okereke può rientrare in Italia. Legato al Club Brugge da altri 2 anni di contratto, l’attaccante nigeriano classe ’97 è oggi sul mercato per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Ha chiesto informazioni il Genoa, dopo che a gennaio l'Hellas Verona è stato molto vicino al suo acquisto prima di virare su Lasagna.

Per la mediana del Milan, il nome forte resta quello di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista rientrato al Chelsea dopo l'avventura a Napoli ha il contratto in scadenza con i Blues nel 2022, data che di fatto esclude una sua partenza in prestito. Il Milan dovrà così ragionare su un acquisto definitivo, spiega la Gazzetta dello Sport. Considerato da Pioli il sostituto ideale di Kessie, dalla parte dei rossoneri gioca la volontà del giocatore che vorrebbe tornare a Milanello dopo l'esperienza del 2018-2019.

Quale secondo portiere per l'Inter? Vi abbiamo raccontato che Luigi Sepe, in uscita dal Parma, è un'idea concreta e La Gazzetta dello Sport conferma che l'estremo difensore scuola Napoli ha sbaragliato la concorrenza e adesso è in pole position. Prima, però, serve la cessione di Ionut Radu (che non è scontata), sul quale è forte l'interesse della Real Sociedad. In questo modo il club nerazzurro prenderebbe Sepe in prestito e posticiperebbe alla prossima estate l'investimento forte sul portiere di cui si parla già dallo scorso anno.

Non c'è solo Domenico Berardi del Sassuolo fra gli obiettivi del Milan per rinforzare la fascia destra d'attacco. Secondo quanto raccolto da TMW infatti il club rossonero avrebbe un altro obiettivo per coprire quella casella: si tratta di Matteo Politano, classe '93 in forza al Napoli. Sarebbe lui l'obiettivo numero uno del Milan anche se non sarà semplice arrivare all'ex Sassuolo.

Kevin Bonifazi è a Bologna per chiudere la trattativa con i felsinei e per firmare il suo contratto con il club rossoblù. Secondo quanto riportato da Sky Sport alla SPAL andranno circa 6 milioni di euro.

Il Torino si è messo sulle tracce di Valere Germain, attaccante classe 1990 che si è svincolato dal Marsiglia. Secondo quanto riportato da Le10Sport.com il club granata se la dovrà però vedere con Celta Vigo e Osasuna, che vorrebbero prendere il giocatore a parametro zero.

Emerson Palmieri si affida a uno dei più grandi procuratori al mondo, all'agente di campioni come Lewandowski, Alaba, Neuer e non solo: Pini Zahavi. La decisione è stata presa dal laterale della Nazionale e del Chelsea insieme al suo agente Fernando Malta, che ha dato mandato a Zahavi per gestire un'estate in cui il terzino in uscita dal Chelsea sarà assoluto protagonista.

Altro che cessione. Lautaro Martinez, stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, ha ripreso a parlare con l'Inter di rinnovo di contratto. Il club nerazzurro lo considera un perno della squadra, pertanto incedibile, e ieri ne ha parlato con l'agente Camano, in visita a Milano per parlare di Hakimi. Il Toro e il suo entourage chiedono un sostanziale aumento d'ingaggio, la società della famiglia Zhang ha ancora problemi economici. Per cui si vedrà. Ma intanto ci si è tornati a parlare, ed è già un passo avanti.

Merih Demiral potrebbe lasciare la Juventus durante la sessione di mercato che inizierà ufficialmente domani. La valutazione fatta dal club bianconero è di 30 milioni di euro e, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, in caso di addio è possibile che il turco possa iniziare una nuova avventura in Premier League. Difficile che resti in Italia, vista anche la richiesta della Juve.

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla porta della Juventus, con particolare attenzione al profilo che dovrà vestire i panni del vice Szczesny. La prima scelta sarebbe ancora quella di trattenere Mattia Perin, ma l'oramai ex Genoa vorrebbe la certezza di un impiego con una certe regolarità. Per questo una sua partenza a titolo definitivo non è assolutamente da escludere. Il candidato forte, così, per il quotidiano potrebbe diventare Salvatore Sirigu nel caso in cui dovesse arrivare la risoluzione del contratto col Torino.

Mentre sta per chiudere per Juan Musso dall'Udinese, l'Atalanta è impegnata anche sugli altri fronti. A centrocampo, ad esempio, da tempo si attende l'ok dell'AZ Alkmaar per Teun Koopmeiners, ma l'affare è in stand-by per una semplice ragione: la Dea è ferma sui 15 milioni di euro e non intende aumentare l'offerta, il club olandese mantiene la sua posizione e continua a chiederne 20.

"Collecchio, 30 giugno 2021 – Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo con Daniele Iacoponi per un contratto che lo legherà al club dal 01.07.2021 al 30.06.2025". Con questo comunicato, il Parma, sempre più scatenato in questi giorni, annuncia l'acquisto del giovane attaccante Daniele Iacoponi, che si lega al club crociato fino al 2025.

ESTERO: MESSI E' SVINCOLATO! MA IL RINNOVO ARRIVERA' A BREVE. TOTTENHAM, ECCO ESPIRITO SANTO, UFFICIALE DAKA AL LEICESTER. BENITEZ TORNA IN INGHILTERRA, E' IL DOPO ANCELOTTI NELLA PARTE BLU DI LIVERPOOL. MANCHESTER UNITED, FUMATA BIANCA PER SANCHO, IL MARSIGLIA CHIUDE ANCHE PER LUAN PERES, ANDRE SILVA PASSA AL LIPSIA. ACCORDO TRA FENERBAHCE E PAULO FONSECA, CHE RIPARTIRA' DALLA TURCHIA.

Vent'anni dopo Lionel Andres Messi è senza squadra. Un'ora fa il contratto dell'argentino è scaduto, e ora la Pulga non è più un giocatore del Barcellona. Ancora per poco, però: a fine Copa America arriverà il rinnovo. La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ora è arrivata l'ufficialità: Nuno Espirito Santo è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo ha annunciato il club londinese sui propri canali ufficiali: il tecnico portoghese, che aveva chiuso il mese scorso la sua splendida avventura sulla panchina del Wolverhampton, ha firmato per le prossime due stagioni. Il Leicester ha annunciato l'acquisto dell'attaccante del Salisburgo Patson Daka, punta che recentemente era stata accostata alla Roma di Mourinho. Il giocatore da domani abbraccerà le Foxes e ha firmato un accordo di 5 anni. L'Everton ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo di Rafa Benitez come nuovo allenatore. Lo spagnolo, che prenderà il posto di Carlo Ancelotti, ha firmato un contratto triennale con il club di Liverpool e torna in Inghilterra (dove ha allenato anche Liverpool, Chelsea e Newcastle) dopo due stagioni in Cina alla guida del Dalian Yifang.

È ormai in dirittura d'arrivo la lunghissima trattativa che porterà Jadon Sancho a vestire la maglia del Manchester United. Come riporta Sky Sports UK, dopo quasi un anno di offerte respinte, i Red Devils sono riusciti a convincere il Borussia Dortmund a cedere il gioiellino inglese: il trasferimento del classe 2000 dovrebbe chiudersi intorno agli 85 milioni di euro, bonus compresi. Sancho firmerà solo dopo la fine dell'Europeo. Olympique Marsiglia scatenato negli ultimi giorni. Dopo aver raggiunto un accordo di massima per Gerson e dopo il blitz di Longoria a Milano per chiudere l'arrivo di Cengiz Under (e per discutere di Lirola e Simeone), il club francese continua a guardare in Brasile: secondo ESPN, sarebbe molto vicino a Luan Peres, difensore centrale del Santos capace anche di giocare sulla corsia sinistra. Le discussioni tra le due squadre sono già in fase avanzata, il trasferimento potrebbe concretizzarsi per una cifra di 4,5 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Bild, l'ex attaccante del Milan Andrè Silva, dopo la grande stagione all'Eintracht Francoforte sarebbe vicino a firmare per il Lipsia. 23 milioni di euro il costo dell'eventuale operazione, col portoghese che dunque resterebbe in Germania nonostante i tanti interessamenti internazionali. Secondo TRT Sport in Turchia, dopo essere stato vicino al Tottenham e in trattativa con la Fiorentina, l'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca avrebbe raggiunto un accordo con il Fenerbahce per sedersi sulla panchina del club turco.