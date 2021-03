Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 marzo

MILAN, IBRAHIMOVIC SUL RINNOVO: “SE MALDINI VUOLE...”. NAPOLI E FIORENTINA PENSANO A SPALLETTI. CONTE SUL FUTURO: “PENSO AL PRESENTE” - “Al Milan ho tante responsabilità, e mi sento un leader”. Così intervenuto a Che tempo che fa in onda su Rai Tre l’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic. “Questa squadra - ha detto Ibra - è l’unica squadra dove mi sono emozionato, voglio dare tanto e insegnare tanto per essere una guida, perché quando mi guardano si aspettano qualcosa da me. Volevo essere della partita a Verona, perché mi sento troppo dentro e mi è mancato troppo la squadra, durante il Festival parlavo spesso con Pioli e Maldini. Quando passo un giorno senza di loro è come un giorno senza i miei figli.Il rinnovo del contratto? Vediamo, dipende da Paolo. Se lui vuole, ci siamo”.

Luciano Spalletti ha festeggiato ieri il suo 62esimo compleanno. Un genetliaco senza panchina, visto che il tecnico di Certaldo è fermo ai box da due anni dopo l’addio all’Inter. L’ex Roma e Zenit è però ancora sotto contratto con i nerazzurri per una questione di principio: l’accordo scadrà a giugno e Lucio si prepara a tornare in pista. Come riportato da Fcinternews.it, dalla Russia lo corteggia lo Spartak Mosca e alcuni club stranieri hanno chiesto informazioni. Occhio però all'Italia: il Napoli ha sondato il terreno. Una sfida quella azzurra che stuzzica il carattere tenace e ambizioso di Spalletti. Rifare grande il Napoli e riportarlo in Champions dopo due anni di delusioni: Aurelio De Laurentiis ci pensa e il tecnico di Certaldo ha dato la sua disponibilità per la prossima stagione. Sullo sfondo anche l'amata Fiorentina che progetta l'ennesima rivoluzione. I tifosi sognano Spalletti al timone della Viola, ma servono progetti ambiziosi per convincerlo. Finora da Rocco Commisso non sono arrivati: ecco perché sia Luciano sia Maurizio Sarri nei mesi scorsi hanno declinato il corteggiamento gigliato.

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale viola dopo il pareggio interno col Parma: "La stagione si è messa così, oggi ci prendiamo la reazione dei ragazzi che non vogliono mollare nulla: abbiamo ripreso gol al 90', abbiamo subito pochissimo e prima del 2-3 abbiamo preso una traversa. Non abbiamo mai mollato, c'è coesione nel gruppo. Negli spogliatoi c'è stato un lungo discorso di Barone, siamo tutti uniti e dobbiamo uscirne al più presto. Solo con l'aiuto di tutti possiamo uscirne. Questo è un momento in cui non ci gira nulla a favore, davanti a noi abbiamo davanti a noi tante battaglie e lo spirito di oggi ci ha permesso di non perdere la partita. Ora con il Benevento avremo uno scontro diretto", le dichiarazioni riportate da Firenzeviola.it.

Mister Antonio Conte, alla vigilia del big match con l'Atalanta, è stato interpellato anche sul possibile rinnovo di contratto con l'Inter. Questa la sua risposta in merito: "C'è un dato di fatto, ho il contratto per un altro anno. In questo momento tutti però, io e tutti quelli che lavorano per l'Inter, dobbiamo essere molto concentrati sul presente. Non ci dobbiamo far distrarre da altre cose, bisogna essere concentrati e influire sul presente, da qui alla fine. Quel che accadrà all'esterno non lo so, non posso immaginarlo. È una situazione che ci è caduta addosso ma non deve influire. Noi possiamo influire sul presente e su quello ci dobbiamo concentrare. Capisco anche che si voglia parlare di altro ma dobbiamo essere focalizzati sul presente e per me il futuro sarà da qui alla fine della stagione. Per noi è molto importante dare un segnale di continuità e dimostrare che abbiamo riportato l'Inter dove merita. Quel che accadrà lo vedremo ma non dobbiamo pensare a quel che sarà. Bisogna essere feroci e pensare che il futuro è solo fino a fine campionato, dove noi dobbiamo e possiamo influire".

Il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato del rinnovo del ct azzurro Roberto Mancini nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport: "Sarà prorogato oltre i Mondiali? O lui continua a nicchiare? No, proprio in questi giorni stiamo discutendo un accordo che guarda al futuro. Non solo per valorizzare i risultati sportivi, ma per dare progettualità a un metodo che ha rivoluzionato il modo di fare calcio. Agli Europei con la firma? Penso proprio di sì".

BARCELLONA, PRONTO IL MANAGEMENT SE VINCE LAPORTA. LIVERPOOL SU MBAPPÉ. E IL PSG CERCA UN PORTIERE - Con le elezioni del Barcellona che paiono aver preso una direzione piuttosto chiaro in favore di Laporta, Mateu Alemany, ex dg del Valencia, si candida con forza a diventare il nuovo direttore generale del club blaugrana. In caso di vittoria confermata, l'ex dg del Valencia porterà con sé al Barcellona Jordi Cruyff, figlio di Joan, ora allenatore in Cina.

Il Liverpool sarà il grande rivale del Real Madrid nella corsa a Kylian Mbappé. Ne sono sicuri in Spagna, dove As afferma che i Reds vogliono convincere il francese a giocare in Premier, nonostante le perdite dovute alla pandemia. Sono due gli assi nella manica: un potenziale economico maggiore, determinato dalla possibile cessione per 120 milioni di Mohamed Salah (che sembra ai ferri corti con Klopp e in generale non più felicissimo), e... LeBron James: il giocatore dei Los Angeles Lakers è azionista del club inglese e ha un ottimo rapporto con la stella francese. Hanno realizzato insieme diverse campagne pubblicitarie e si sono incontrati in diverse occasioni.

Potrebbe essere David de Gea il nuovo portiere del Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino è alla ricerca dell'erede di Keylor Navas e aveva manifestato l'intenzione di portare a Parigi il suo pupillo, Hugo Lloris; secondo The Sun, però, il vero obiettivo è lo spagnolo del Manchester United, che Solskjaer cederebbe senza particolari problemi visto che in casa ha già il sostituto, ovvero Dean Henderson. Il PSG, tra l'altro, è uno dei pochi club che potrebbe permettersi di pagare lo stipendio di De Gea, che guadagna più di 20 milioni di euro all'anno e ne ha ancora due di contratto con i Red Devils.