Meret e quell'alternanza che va avanti da 3 anni. In estate quale strada sceglierà il Napoli?

Alex Meret era stato, nell'estate del 2018, il grande investimento del Napoli per la porta del presente e del futuro. Il classe '97, in fondo, è da sempre considerato il futuro anche della Nazionale italiana al pari di Gigio Donnarumma. E Napoli doveva essere luogo della sua consacrazione e trampolino proprio per quella maglia azzurra che cercava l'erede di Buffon. In maglia Napoli, però, Meret è finito ben presto al centro di un dualismo e di un'alternanza con Ospina che non sempre ha convinto critica e addetti ai lavori. Quest'anno, con Gattuso in panchina, sono fin qui 12 le presenze fra campionato e coppe.

Cosa farà il Napoli? Più passa il tempo, più la situazione rischia di ingarbugliarsi. "Vorrei maggiore continuità, ma sono contento del mio percorso", ha ammesso recentemente il numero 1 di Udine. Il Napoli a parole lo ha sempre coccolato e protetto, ponendolo al centro del progetto futuro. Ma il prossimo anno, il quarto di Meret a Napoli, sarà verosimilmente quello buono per prendere una strada definitiva. In un senso o nell'altro. Anche perché il suo nome, in Italia e all'estero, è da sempre molto apprezzato e ambito sul mercato. Soprattutto dall'Inter, da mesi attenta alla sua evoluzione e che nel prossimo futuro potrebbe andare alla ricerca del sostituto di Samir Handanovic.