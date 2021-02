Messi no, Upamecano sì. Rummenigge spiega il mercato Bayern: "I grandi pesci sono rischiosi"

La Lazio in Champions League, ma non solo. Karl Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, parlando a Sky Sport spiega anche la filosofia di mercato che ha contraddistinto il club bavarese negli ultimi anni. Un esempio? No ai giocatori come Messi, avanti tutta - a fari spenti - sulle promesse come Upamecano: "E' vero, abbiamo una filosofia diversa, noi non ci siamo mai messi a pescare i grandi pesci, che sono costosi e anche rischiosi se non funzionano bene. I risultati però dicono che abbiamo fatto bene".