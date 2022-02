Messias: "Contro il Milan tutte fanno la gara della vita. Dobbiamo farlo anche noi"

Raggiunto da Sky dopo il pari fra Milan e Salernitana, aperto dal suo gol, Junior Messias analizza così il risultato: “Siamo delusi, la squadra ha giocato e ha lottato. Ci è mancata un po’ di lucidità, perché le occasioni le abbiamo create. C’è rammarico, queste partite sono da vincere”.

Vi aspettavate una Salernitana così?

“Io dico sempre che chi gioca contro di noi fa la partita della vita. Noi se vogliamo vincere lo dobbiamo fare anche noi: non importa chi è l’avversario”.

In queste settimane hai detto di non parlare più della tua favola. Hai il sogno di provare a vincere lo scudetto?

“Sicuramente, non solo quello ma anche la Coppa Italia. Ci proveremo fino alla fine”.

Quando hai spinto per andare al Milan è anche perché sogni il Mondiale col Brasile. Pensi che sia possibile? “Non ci penso, io penso soltanto a quello che faccio nel Milan. Se succederà bene, altrimenti non finisce il mondo. Sono contento di essere al Milan e spero di vincere qualcosa qui”.