"Mi somiglia, non ha paura". Italiano ringrazia Zeman: "Che soddisfazione, per me è un maestro"

"Italiano mi somiglia, non ha paura di proporre il suo gioco". Musica per le orecchie di Vincenzo Italiano, a maggior ragione se un attestato di stima così arriva da un "Maestro" - come lo chiama lui - del calibro di Zdenek Zeman. L'allenatore dello Spezia, dopo aver battuto il Cagliari, ha ringraziato il collega boemo tramite il microfono di Sky Sport: "Ho letto le sue parole, è una soddisfazione enorme per me e mi danno ulteriore carica. Non l'ho mai avuto come allenatore da calciatore, l'ho sempre sognato. È un maestro, sono orgoglioso. E poi in settimana è arrivata la convocazione di Ricci in Nazionale, è un altro bel traguardo".

