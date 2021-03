Zeman: "Gasperini mi incuriosisce da anni. Italiano mi somiglia: non ha paura"

vedi letture

Zdenek Zeman è tornato a parlare rilasciando una lunga intervista al Corriere dello Sport dove si è soffermato anche sui tecnici che più lo incuriosiscono in Serie A: "Il primo, da anni, è Gasperini. Ha una mentalità che colpisce, vuole sempre avere la palla e insegue la vittoria. In un calcio in cui tutti passano la palla all'indietro neanche fossimo nel rugby, l'Atalanta fa altre cose". E tra i giovani? Italiano non si accontenta e penso che un po' mi somigli. Vuole salvarsi attraverso il gioco e non ha paura".