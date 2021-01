Mihajlovic dopo il ko: "La Juve ha tutte le carte in regola per poter vincere lo scudetto"

Sinisa Mihajlovic ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 2-0 del suo Bologna contro la Juventus, soffermandosi anche sui bianconeri: "La Juve può recuperare in classifica? Quando sei costretto a inseguire è sempre difficile perché gli altri possono sbagliare ma tu non puoi mai. La Juve ha tutte le carte in regola per poter vincere lo scudetto anche se è un campionato strano. Ci sono sei, sette squadre che possono vincere il campionato. Sarà lotta fino all’ultimo".

