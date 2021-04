Mihajlovic rassegnato: "Saremo costretti a vendere, ci sono tanti giovani forti in rosa"

vedi letture

Sinisa Mihajlovic si è detto quasi rassegnato all'idea di perdere qualche elemento nella prossima finestra di mercato. Lo ha ammesso a Sky Sport al termine della sfida persa contro l'Atalanta: "Noi dobbiamo vendere per forza di cose, poi vedremo chi: dipende dal mercato, non da noi. Spero che nessuno compri dalla nostra squadra, anche se ci sono tanti giovani forti in rosa: vediamo quello che succederà, adesso dobbiamo restare concentrati sulle ultime partite prima di pensare a migliorarci in vista del prossimo anno".