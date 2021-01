Milan, 20 minuti per far scaldare Mandzukic. E nel derby contro l'Inter potrebbe partire dall'inizio

Mandzukic dovrà allenarsi ancora parecchio prima di tornare al top. "Ma è pronto per giocare", dice Pioli. I venti minuti contro l’Atalanta dimostrano che forse il tecnico del Milan non si sbaglia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - perché Mario è entrato subito in clima partita e in una azione un po’ confusa nell’area di rigore dei bergamaschi ha anche sfiorato il gol. Il Milan ha scelto di buttarlo subito nella mischia per riportarlo ai livelli della Juve, perché si è presentato fisicamente a posto. Insomma, non ci vorrà molto per vederlo in coppia con Ibrahimovic e la presenza di due pesi massimi già contro l’Inter martedì potrebbe riportare in alto il morale del gruppo.