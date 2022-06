Milan, a breve Origi e Sanches. Poi prenderà il via la seconda fase del mercato rossonero

Il Milan, in attesa dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, prepara le prossime mosse di mercato e secondo la Gazzetta dello Sport le operazioni rossonere si possono praticamente dividere in due fasi: una che si concluderà fra questa e la prossima settimana e che vedrà l'arrivo di Divock Origi e magari pure quello di Renato Sanches: col Lille la trattativa è a buon punto ma non chiusa, per il cartellino serviranno fra i 12 ed i 15 milioni di euro.

Successivamente, da luglio, prenderà il via la seconda fase del mercato, quella che dovrebbe portare i rinforzi principali a Milanello. I nomi sono ancora quelli di Noa Lang e Charles De Ketelaere, quest'ultimo alternativo a Zaniolo che sembra sempre più difficile da raggiungere. Così come appare complicato stringere per Sven Botman, centrale olandese su cui è forte il Newcastle.