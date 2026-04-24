Milan a caccia di un centravanti: Guirassy top ma costoso, l'ultimo nome è Thiago. Il punto
Milan all'attacco. La formazione rossonera prima vuole blindare la qualificazione alla prossima Champions League, poi vuole impostare la prossima stagione. Con la qualificazione nell'Europa che conta, il club di via Aldo Rossi dovrà rinforzare la squadra cercando profili che possano alzare il livello qualitativo. Serviranno innesti specialmente nel reparto offensivo con diversi attaccanti che sono già sul taccuino di Igli Tare per la prossima estate. Massimiliano Allegri si aspetta dei giocatori in grado di fare la differenza ma il tutto dovrà andare di pari passo con le valutazioni di tipo economico.
L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un punto della situazione sottolineando come Serhou Guirassy resti comunque il primo della lista. L'attaccante però è frenato dalla valutazione che fa il Borussia Dortmund. Per portarlo via dal club giallonero infatti servono ben 60 milioni di euro, una cifra ritenuta certamente molto alta per molti club, fra cui quello rossonero.
Fra le alternative ci sono profili come quello di Sortloth dell'Atletico Madrid che chiede invece 25 milioni di euro. Probabilmente più facile arrivare a Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain. La formazione parigina potrebbe anche aprire per il prestito mentre l'ultimo nome secondo il quotidiano sarebbe quello di Igor Thiago, centravanti della sorpresa Brentford.
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