Milan, cercasi bomber: Guirassy intriga, ostacolo clausola. Ma lui vuole cambiare aria

Un armadio, per chili e centimetri, ma anche gol nel sangue. Mentre l'obiettivo vitale e primario resta la qualificazione in Champions League, la dirigenza del Milan si porta avanti e indaga sul mercato per ingaggiare quel centravanti che sta mancando in area di rigore. Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, il nome in auge sarebbe quello di Serhou Guirassy: numero 9 del Borussia Dortmund, fresco di eliminazione contro l'Atalanta in Europa, ha dei numeri che parlano da soli.

Dal 2019-20 va in doppia cifra per gol stagionali segnati e ha raggiunto “picchi” come i 30 centri con lo Stoccarda nel 2023-24 o i 38 della scorsa stagione. Tra un paio di settimane compirà trent’anni e in questo senso non sarebbe un affare a lungo termine, ma un colpo nell'immediato. Per provare a vincere subito. Arrivato nell'estate del 2024 per appena 18 milioni, nell'annata in corso ha già sfondato il tetto della quindicina di reti e ora punta ad arrotondare a 20. Tuttavia, secondo la Rosea, ha una clausola rescissoria da 70 milioni di euro che mina la volontà del Milan.

Fuori budget per il club di via Aldo Rossi, e poi difficile credere che vogliano pagare un prezzo così elevato per un trentenne, sebbene bomber. Un modo per ottenere uno sconto cospicuo, tuttavia, ci sarebbe ed è insito nel giocatore. Guirassy infatti - così si legge sul quotidiano milanese - vorrebbe avventurarsi altrove, provate su pelle la Ligue 1 e la Bundesliga. Non ha mai vinto un trofeo nel calcio di livello top e la presenza ingombrante del Bayern Monaco nello stesso campionato è un ostacolo. Il Milan, dal canto suo, proverà a flirtare con il guineano in ottica lotta Scudetto, qualcosa di più di un piazzamento Champions. Piccolo retroscena: i rossoneri avevano già provato il colpo Guirassy ai tempi dello Stoccarda. Ma di certo riflette in pieno le richieste di rapace d'area di rigore che Max Allegri sta cercando.