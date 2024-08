Milan, accordo con Samardzic ma l'Udinese spara alto. Fofana e Koné più dietro: il punto

vedi letture

Dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, il Milan è alla ricerca di altri rinforzi. In attacco, sulle fasce e pure a centrocampo. Tuttosport oggi in edicola fa un focus anche sul reparto centrale. In stand-by la pista che porta a Lazar Samardzic dell’Udinese. Il giocatore piace tantissimo a Paulo Fonseca e ci sarebbe già un accordo con il papà-agente del ragazzo, ma l’Udinese non molla sul prezzo: vuole almeno 20 milioni di base fissa più bonus per il suo centrocampista senza contropartite tecniche.

Per il resto ad oggi non risultano esserci stati dei rilanci per Youssouf Fofana del Monaco, che ieri si è aggregato ai suoi compagni di squadra in ritiro. Il ragazzo attende sviluppi, con il Monaco che ha già dimostrato di essere un osso durissimo in sede di contrattazione e che non ha gradito – secondo quanto emerge dal Principato – il modus operandi del Milan in materia di valutazione del cartellino del proprio giocatore. Moncada e Furlani tengono vivi anche i contatti con l’entourage di Kouadio Koné del Borussia Mönchengladbach, ma non ci sono stati passi in avanti concreti. Ad oggi, dunque, non sembrano esserci operazioni in via di definizione per il centrocampo.