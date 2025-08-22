Milan, Allegri: "Di Boniface parlerò quando sarà tesserato. Leao? Spero con il Lecce"

Massimilano Allegri aspetta Victor Boniface, prossimo attaccante del Milan in arrivo nel primo pomeriggio. Nella conferenza stampa prima della Cremonese, però, il tecnico rossonero ha preferito glissare: “Per quanto riguarda Boniface non è del Milan, parlerò quando sarà tesserato. Per i tifosi: bisogna essere bravi noi a trascinare i tifosi, con prestazioni tecniche e di squadra. Con le vittorie, lo stadio ci darà una mano".

In cosa ha visto cambiato Ibrahimovic?

“È un rapporto diverso rispetto a quello che avevamo tra calciatore e allenatore. Io sono rimasto a fare l’allenatore, lui ha cambiato mestiere: Zlatan è un ragazzo molto intelligente, sta cercando di capire come migliorare in un mestiere molto diverso. È un punto di riferimento, specie per i giocatori”.

Come sta Rafael Leao?

“Aggiornamenti non ce ne sono. Sta bene, speriamo di vederlo in campo con il Lecce, altrimenti lo vedremo dopo la sosta”.

La conferenza stampa di Allegri.