Si chiude l'avventura di Vitiello con il Sorrento: risolto consensualmente il contratto
Dopo pochi mesi dal via della stagione, si chiude l'avventura di Antonio Vitiello al Sorrento, con il calciatore che risolve il contratto con il club due anni dopo il suo arrivo. La scelta è stata quella della risoluzione consensuale, comunicata dal club attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo:
"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava Antonio Vitiello al club rossonero.
La società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nella sua avventura con il Sorrento (43 presenze in due stagioni).
