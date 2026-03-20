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Milan, Allegri: "In attacco tutti si devono dare una sveglia. Scudetto? Per la matematica..."

Milan, Allegri: "In attacco tutti si devono dare una sveglia. Scudetto? Per la matematica..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:15Serie A
Antonello Gioia
fonte Dall’inviato a Milanello: Antonello Gioia

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, sfida valida per la 30esima giornata di Serie A e in programma domani alle 18:00 a San Siro.

12:00 | Comincia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Modric ha consegnato il suo Pallone d'Oro a Casa Milan.
"Luka è arrivato e ha portato, a parte le qualità a livello tecnico, qualità umane e professionali in tutto l'ambiente. Io, a vedere un giocatore, un uomo, con una passione e un amore per quello che fa così, è incredibile. E questo crea sicuramente entusiasmo e porta positività all'ambiente".

Bollettino medico.
"Gimenez sta bene e domani sarà convocato".

Bollettino di testa.
"Dopo una lite c'è sempre una pace, ma sono cose che succedono, soprattutto quando contano i punti. Bisogna restare sereni, pensare a ciò che dobbiamo fare. Domani serve vincere, prima della sosta, contro una squadra che con D'Aversa si è ripresa. Lasciamo perdere ciò che è successo a Roma".

Corsa Scudetto definitivamente chiusa?
"L'Inter ha tanti punti di vantaggio e ha il destino nelle proprie mani. Noi ce l'abbiamo per la Champions. Quando la matematica dirà le cose, vuol dire che lo Scudetto non lo potremmo più vincere".

Quante speranze hai che rimanga Modric?
"Io non ho parlato con Luka. Dipende da lui".

Leao e Pulisic te li aspettavi così?
"Hanno avuto infortuni, uno ha saltato la preparazione e l'altro è subito stato due mesi fuori. L'importante ora è far bene gli ultimi due mesi. Ora stanno meglio. Pulisic sul piano della condizione fisica ha fatto una bella prestazione, gli è mancata precisione nei tiri. La ritroverà. Rafa ha la possibilità di salire in doppia cifra di gol in campionato. Senza dimenticare che abbiamo Nkunku, Fullkrug e Gimenez. Per giocare si devono dare una sveglia, tutti!".

Ora bisogna guardarsi indietro?
"Dico sempre che l'equilibrio sia fondamentale. Fino a che non si raggiunge l'obiettivo, bisogna restare concentrati sull'obiettivo. Domani bisognerà fare una partita ordinata, compatta, senza strafare".

Che cosa c'è da affinare tra Pulisic e Leao?
"Che chi ha la palla deve vedere quello smarcato... Non è che Pulisic non gliel'ha data perché non la voleva dare, ma perché non l'ha visto. La differenza nel calcio è la scelta dell'ultimo passaggio. Io a Leao ho detto: 'Nun t'ha visto, se no te la dava'".

Si può giocare meglio? Però avete 60 punti con due punte che non stanno segnando...
"La squadra ha fatto 60 punti perché ha lavorato di squadra. Abbiamo avuto delle problematiche, soprattutto di infortuni. Però pensiamo a quello che dovremmo fare. Con la Lazio ci sono stati molti sbagli tecnici negli ultimi 30 metri. Bisogna preservare gli 8 mesi di buon lavoro senza rischiare di giocarci il posto Champions negli ultimi due mesi".

C'è stato un confronto fra di voi per evitare il contraccolpo?
"Il contraccolpo psicologico non ci deve essere, perché abbiamo commesso alcuni errori che non bisogna ripetere. Davanti bisogna essere più precisi. Ci abbiamo lavorato, speriamo di fare una partita difensivamente più solida. Contro la Lazio abbiamo preso 9 ripartenze nel primo tempo, più di ogni altra partita intera. A Cremona c'è stata una partita simile. Bisogna tornare con serenità a stare ordinati, che è la nostra forza".

Insisterà su Leao e Pulisic?
"Nel post partita ci sono soluzioni quante ne vogliamo. Se poi a 20 minuti dalla fine avessi avuto bisogno di uno come Fullkrug, poi chi metto? Visto che comunque avevamo ottenuto buoni risultati con altre coppie".

Leao dove lo vede nel 3-5-2?
"Leao è un giocatore che può fare tranquillamente il centrocampo e basta vedere i movimenti che ha fatto domenica: fa dei buoni attacchi alla profondità, ma deve essere più presente in area. Quando si apre si sente a suo agio, ma allo stesso tempo lì, se la palla non gli arriva, va fuori ogni tanto dalla partita. Ha le qualità per fare sia la prima che la seconda punta".

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