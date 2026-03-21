Live TMW Milan, Allegri: "Leao verrà sconvocato. Domani sera non farò niente..."

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Torino, sfida valida per la 30esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su TMW.

Cosa farà domani sera?

"Domani non faccio niente. Ringrazio i ragazzi che mi fanno passare una bella sosta".

Che partita è stata?

"Il Torino nel primo tempo ha fatto un bel blocco centrale e noi forzavamo un po' troppo la giocata dentro. Abbiamo sofferto. Dopo il vantaggio, si doveva difendere meglio. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi, perché, quando prendi il pareggio a 30 secondi dalla fine del primo tempo e dopo il ko con la Lazio, non era facile fare un secondo tempo così".

Rabiot?

"Giocatore importante, forte, così come tutti gli altri. Per le caratteristiche che ha è l'unico che abbiamo, ma si completa con tutti gli altri".

Ha rivisto il rigore?

"Credo sia simile al rigore che ci hanno dato contro la Fiorentina".

Leao andrà in nazionale?

"Credo che verrà sconvocato, credo che l'abbiano sconvocato. Ha bisogno di riposare. Va ringraziato per ciò che ha fatto fino ad ora".

Hanno segnato i centrocampisti...

"Le mezzali devono segnare. Poi credo che le punte torneranno a fare gol, dopo la sosta ci serviranno. Gimenez oggi è entrato bene con grande voglia".

Il Milan non ha mai sofferto negli ultimi minuti...

"Il recupero è stato giocato bene, abbiamo giocato in avanti conquistato palla e falli. Dopo il 3-1, abbiamo fatto un possesso palla, ma dovevamo stare un po' più tutti in movimento".