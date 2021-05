Milan, altri 25 milioni al Brescia per Tonali: i rossoneri vorrebbero la dilazione del pagamento

Il Milan ha in mente di riscattare Sandro Tonali dal Brescia ma vorrebbe migliorare le condizioni dell'operazione con le rondinelle. Un anno fa, nel giorno del suo passaggio in rossonero, la formula concordata fu quella del prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15, più altri 10 in caso di qualificazione in Champions, poi ottenuta dalla formazione di Pioli. Secondo quanto riportato da Sky Sport la trattativa fra i due club riguarderà la dilazione del pagamento, per permettere al Milan di completare l'acquisto e dare fiducia al proprio centrocampista e allo stesso tempo non appesantire ulteriormente il bilancio del club.