Milan, altro nome per la fascia sinistra: si studia il gioiello del Greuther Fürth

vedi letture

Il Milan a caccia di talento per la stagione che verrà, nella quale i rossoneri dovranno rinfoltire la rosa per affrontare non solo campionato e Coppa Italia ma anche la Champions League: per questo Maldini e Massara lavorano per dare alternative di spessore a Pioli. Una di queste potrebbe essere David Raum, classe 1998, terzino sinistro con spiccate doti offensive, tanto da giocare spesso a centrocampo, del Greuther Fürth. Campione d'Europa con l'Under 21 tedesca, potrebbe essere un investimento relativamente poco oneroso (meno di 10 milioni di euro) e garantire la giusta copertura a Theo, rivela Tuttosport.