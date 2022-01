Milan, ancora troppa distanza per il rinnovo di Kessie. Ma i rossoneri hanno già il sostituto

Il Corriere della Sera di oggi si sofferma sul futuro di Franck Kessié, il cui contratto con il Milan è in scadenza a giugno. Al momento, la distanza tra la richiesta del giocatore (8 milioni) e l’offerta rossonera (6) è ancora troppo ampia. Il Diavolo, scrive il quotidiano, ha già in pugno il sostituto per la prossima stagione: il francese Yacine Adli.

Non solo: per giugno in casa rossonera si valuta anche di richiamare alla base Tommaso Pobega, oggi in prestito secco al Torino con ottimi risultati.