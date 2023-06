Milan, Arnautovic per sostituire Ibra: il Bologna fissa il prezzo del cartellino dell'austriaco

Marko Arnautovic è un nome sulla lista di Maldini e Massara per rinforzare l'attacco rossonero, soprattutto adesso che l'addio di Ibrahimovic è, di fatto, ufficiale. Il Corriere dello Sport riporta che il Bologna non si vorrà privare troppo facilmente del suo numero 9 e per questo fissa il prezzo del cartellino a 10 milioni. Inoltre il Milan dovrà battere anche la concorrenza di alcuni club di Premier League.