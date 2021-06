Milan, asse londinese: arriva Giroud e Tomori è riscattato

Dopo intere sessioni di mercato nelle quali Olivier Giroud è stato al centro delle operazioni salvo poi vedere sempre sfumare sul più bello le possibilità di approdo nella nostra serie A, sembra che sia arrivata la volta buona.

E’ il Milan ad avere sostanzialmente chiuso l’operazione, con la possibilità di ratificarla del tutto già nelle prossime ore. Nel frattempo i rossoneri hanno concluso la pratica assegnata del riscatto di Tomori dal Chelsea e si guardano intorno per le altre posizioni del campo. A partire dall’attacco per arrivare sino alla linea mediana dove si cerca un sostituto di Calhanoglu per il quale non ci saranno rilanci.

Saranno i giorni di Donnarumma: Juventus e Barcellona fanno sul serio e hanno avanzato proposte che ora spetterà all’ex portiere rossonero valutare assieme a Raiola.