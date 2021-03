Milan, attesa oggi la decisione sulla squalifica di Rebic: i rossoneri sperano nello sconto

Ante Rebic sta meglio (il problema all’anca destra è in via di smaltimento), ma la sua presenza contro la Sampdoria è ancora in dubbio. Oggi, infatti, ci sarà la discussione del ricorso presentato dal Milan contro le due giornate di squalifica che il giudice sportivo gli ha comminato dopo il rosso rimediato nella gara col Napoli. Come riporta Tuttosport, nelle scorse ore è stato fatto filtrare dal club un cauto ottimismo sull’accoglimento del ricorso, ma tutto passa dalla decisione del giudice federale.