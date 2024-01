TMW Milan avanti su Terracciano ma la Fiorentina spera ancora. La palla passa all'Hellas

Nella giornata di ieri il blitz degli agenti di Filippo Terracciano a Casa Milan ha portato il club rossonero in una posizione di netto vantaggio nella corsa al talento di proprietà dell'Hellas Verona. Sul piatto una proposta strutturata sulla base di 5 milioni di euro più bonus, col club scaligero che ora dovrà dare la propria risposta.

Il Milan è quindi avanti sul classe 2003, anche se la Fiorentina, secondo le ultime raccolte da TMW, non è ancora totalmente fuori dai giochi. Nei giorni scorsi i viola si erano mossi con una certa convinzione per lui, ora il nuovo tentativo nonostante la pole position conquistata da Moncada e dai suoi uomini mercato.

"Con Filippo Terracciano non prendi un giocatore, ma ne prendi 3/4 perché lui gioca basso a sinistra, basso a destra, con la Juventus ha addirittura marcato Vlahovic. Gioca a centrocampo e, in nazionale, anche come esterno d'attacco", le parole delle scorse ore del suo agente Andrea D'Amico a Radio TV Lega Serie A.