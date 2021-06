Milan, Bakayoko e Kamara sempre nomi caldi per il centrocampo di Pioli

Possibile ritorno in Italia per Tiemoué Bakayoko. Dopo il prestito al Napoli, il centrocampista è in uscita dal Chelsea e, secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sarebbe un nome caldo per la mediana insieme a Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia.