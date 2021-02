Milan, beffa finale! Pioli vicino a espugnare Belgrado, pari Stella Rossa in extremis: finisce 2-2

vedi letture

Stella Rossa-Milan finisce 2-2: Kanga e Pavkov rispondono all'autogol di Pankov e al rigore di Theo Hernandez.

Sotto gli occhi dei circa mille tifosi serbi che in qualche modo sono riusciti a entrare nel Marakana, il Milan va vicinissimo a espugnare Belgrado ma viene raggiunto in extremis. Contro la Stella Rossa finisce infatti 2-2: l'autogol serbo firmata Pankov (con la gentile partecipazione del gatto di ferro Borjan) chiude il primo tempo. Nella ripresa, Kanga pareggia su rigore ma Theo Hernandez conquista e realizza l'altro penalty; in zona Cesarini, dopo un fallo non fischiato in uscita a Castillejo, il colpo di testa dell'attaccante che firma il definitivo 2-2. Un pareggio che sa di beffa per il Diavolo, cresciuto col passare dei minuti e protagonista di un secondo tempo decisamente positivo (il primo è stato segnato anche dall'infortunio di Bennacer). A livello di prestazione è comunque una risposta, sia pure contro un avversario che del contesto fa un punto di forza e stasera il pubblico l'ha avuto solo in maniera clandestina, alla brutta prestazionve vista contro lo Spezia. E anche un buon biglietto da visita in ottica derby: la gara che conta, per Romagnoli&Co, era ed è la stracittadina contro l'Inter di domenica. Alla quale la squadra di Stefano Pioli sembrava pronta ad arrivare con una vittoria in tasca e il passaggio del turno ipotecato: la beffa finale rimette tutto in discussione, ma non nasconde anche le conferme arrivate da alcuni giocatori meno utilizzati (Mandzukic in primis). Il Milan-bis viaggia in Europa, si prepara al derby ma ha ancora strada da fare.

LE SCELTE INIZIALI: PIOLI CAMBIA TANTO, PRIMA DA TITOLARE PER MANDZUKIC - Il tecnico rossonero presenta diversa novità, a partire dal centravanti: esordio dal 1' in rossonero per Mandzukic. Bennacer-Meité in mezzo al campo, in difesa si rivede Kalulu terzino destro con Tomori e Romagnoli a formare la coppia centrale.

DUE GOL ANNULLATI, POI CI PENSA PANKOV - In avvio, il Milan s'iscrive alla sagra della rete non convalidata. Castillejo batte quasi subito Borjan, ma parte in fuorigioco. Poi Theo insacca su una papera in uscita del portiere, ma un tocco con la mano vizia il tutto. I rossoneri sfondano spesso a destra, ma in maniera insolita fanno più fatica a sinistra, dove soprattutto Rebic vive una serata di alti e bassi (Pioli lo sostituirà all'intervallo). Vigile Donnarumma, al 39' Pioli perde Bennacer: continua la sfortunata stagione del regista, sostituito da Tonali. Quando lo zero a zero sembra già scritto, un passaggio facilmente controllabile di Castillejo viene spedito nella propria porta dal maldestro Pankov. Autogol, il Milan ringrazia e va negli spogliatoi sul risultati di 1-0.

CHI DI RIGORE FERISCE... È sui penalty che si sviluppano i successivi aggiornamenti del tabellone del Marakana. Al rientro dall'intervallo, Ben impegna ancora Gigio. All'ottavo della ripresa Romagnoli devia col braccio un tocco di Falcinelli in area di rigore milanista: rigore, dal dischetto va Kanga, nulla da fare per Donnarumma. Incassato il pari dagli undici metri, il Diavolo trova il nuovo vantaggio su penalty: Theo Hernandez finisce a terra nell'area avversaria, l'arbitro non ha dubbi. Senza Ibra o Kessié, tocca proprio al terzino presentarsi per battere il penalty: niente da fare per Borjan. Nel finale, la beffa: dopo una palla inattiva contestata dai rossoneri per un fallo su Castillejo, Pavkov colpisce di testa e batte Donnarumma. Stankovic esulta, a Belgrado finisce 2-2.

Il tabellino

STELLA ROSSA-MILAN 2-2

(53' Kanga, 90'+3 Pavkov; 42' aut. Pankov, 61' Hernandez)

Ammoniti: 55' Milunovic, nella Stella Rossa. 52' Romagnoli, 73' Mandzukic, 90'+2 Donnarumma nel Milan.

Espulso Rodic per doppio giallo (57' e 77') nella Stella Rossa.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic (75' Gajic), Ganka, Petrovic (82' Pavkov), Rodic; Ben Nabouhane (63' Falco), Ivanic (82' Bakayoko); Falcinelli. Allenatore: Dejan Stankovic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez (79' Dalot); Bennacer (39' Tonali), Meité; Castillejo, Krunic, Rebic (46' Leao); Mandzukic (83' Calhanoglu). Allenatore: Stefano Pioli.