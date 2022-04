Milan, Belotti uscito dai radar dei rossoneri. Si cercano altri profili per la prossima stagione

Nei mesi scorsi il nome di Andrea Belotti era stato accostato a più riprese al Milan ma secondo quanto riportato da Tuttosport il Gallo sarebbe uscito dai radar del club rossonero. Pur avendo valutato l'occasione da poter cogliere a parametro zero, la società di via Aldo Rossi avrebbe adesso virato su altri profili, non ritenendo l'attaccante del Torino quello giusto per il futuro.